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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم برشلونة على أعتاب الخروج في الميركاتو الصيفي

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فأن فيتور روكي من المحتمل أن يخرج في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر.

ولم يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، على المهاجم البرازيلي إلا في دقائق قليلة للغاية، فكان الاعتماد الكلي في قيادة الهجوم على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تشافي أعطي الضوء الأخضر لخروج روكي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل أن يحصل على فرصة أكبر للمشاركة.