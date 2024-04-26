سيتي يهزم برايتون ويواصل مطاردة أرسنال
حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على مضيفه برايتون 4 - صفر، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر، علما بأن مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة، وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 17 عن طريق كيفن دي بروين، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 26. وفي الدقيقة 34 عاد فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي، فيما أضاف جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 62.
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