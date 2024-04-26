نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي على رادار برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الرحيل عن فريقه والانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المُقبلة.

ويخطط برشلونة للتعاقد مع نجوم جديدة في موسم الانتقالات الصيفي القادم وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق للمنافسة على ألقابه بقوة كبيرة.

صفقة برشلونة الجديدة من مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن برشلونة أصبح قريب من ضم برناردو سيلفا جوهرة مانشستر سيتي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأبدى الفريق الكتالوني اهتمامه بضم سيلفا من صفوف الفريق المانشستراوي ولكنه فشل في ذلك، لكن يبدو أنه عاد يقترب منه الآن بشدة كبيرة.

ويحظى سيلفا باهتمام كبير من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا ولكن النادي لا يرحب بتركه لهم بسبب العلاقات بين قطر والإمارات ما يعطي أولوية لنادي برشلونة للتعاقد معه.

وسبق ورحب سيلفا بارتداء قميص برشلونة ولذلك فإن الصفقة لا يقف في طريقها سوى الاتفاق النهائي والرسمي فقط.

