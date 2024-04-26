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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الزمالك أهدر من فرصة أكثر من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

رضا عبدالعال: إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي حتى لا تزيد النتيجة أكثر من هدفين في مباراة القمة لصالح نادي الزمالك ".

وتابع:" فريق الزمالك كان بإمكانه الخروج فائزا على الأهلي بنتيجة أكبر من هدفين مقابل هدف".

