نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإيقاف مباراتين.. كواليس عقوبة رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين على اللاعب رمضان صبحي وذلك بعد مباراة بيراميدز أمام البنك الاهلي.

وتعرض رمضان للطرد المباشر بعد التدخل العنيف على أيمن أشرف في المباراة الأخيرة، بعد العودة لتقنية الفيديو من أجل مراجعة الحالة.

وجاء الإيقاف بسبب التدخل في المباراة فقط دون النظر في الاعتراض الذي حدث من اللاعب.

كواليس الاعتراض وذكر اسم الأهلي

ورفض رمضان الخروج من الملعب عقب الطرد ليذهب لحكم المباراة محمد يوسف معترضا بقوة وقائلا "لو كنت بلعب في الاهلي مكنتش تقدر تطردني ولا تراجع الحالة".

وكرر رمضان الجملة ذاتها لمراقب المسابقات في المباراة ليغادر الملعب.

ورفض الحكم ومراقب كتابة الجملة وذكر الاعتراض في المباراة مبررا تلك الحالة بكونها مجرد انفعال داخل الملعب.

وتفوق بيراميدز في هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة.

