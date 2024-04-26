نجم الزمالك السابق: هذا تشكيل الأبيض المثالي أمام دريمز.. وأطالب جوميز بعدم التأليف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق أن لاعبي الأبيض التركيز بقوة في مباراة دريمز الغاني، في المباراة المُقرر إقامتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نجم الزمالك السابق: هذا تشكيل الأبيض المثالي أمام دريمز

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مواجهة الزمالك أمام دريمز الغاني صعبة، وهذا أمر جيد، لأن لاعبي الزمالك يستطعيون الظهور في مثل هذه المباريات".

وأضاف: "التعادل السلبي في مباراة الذهاب جعلت الأمور صعبة، لذا على لاعبي الزمالك التركيز، وتجاهل أي مواقف أخرى، والتركيز على التتويج بهذه البطولة".

وتابع: "على الزمالك الحذر بقوة، وعلى جوزيه جوميز عدم التأليف في التشكيل.. كفايانا تأليف، نريد الحصول على أكبر استفادة من اللاعبين الأساسيين".

وأكمل: "التشكيل الأنسب للزمالك في مباراة دريمز يتكون من محمد عواد وعمر جابر وأحمد فتوح وحمزة المثلثوثي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا".

وواصل: "يجب حماية الدفع بتشكيل قوي في خط الوسط، ثم البحث عن الكثافة الهجومية، يجب ألا يكون الزمالك رد فعل في هذه المباراة".

واستطرد: "أتمنى أن يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وأن يواجه الفريقان بعضهما البعض في كأس السوبر الإفريقي".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "على الأهلي الحذر في مباراة اليوم، ففريق مازيمبي يلعب خارج ملعبه أفضل من داخل الملعب".