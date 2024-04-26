نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: الزمالك قادر على الفوز أمام دريمز الغاني ويشيد بالجهاز الطبي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يستحق الإشادة الكبيرة بعد عودة كل المصابين إلى مران الفريق، مشيرا إلى أن وجود حسين الشحات وإمام عاشور في قائمة الأهلي أمام مازيمبي سيكون مفاجأة كبيرة، وكان هناك توقعات بانتهاء موسم بعض اللاعبين مثل محمد الشناوي. ولا بد أن يفهم الجميع أن الجهاز الطبي دوره في العلاج وليس كثرة الإصابات.

الزمالك قادر على الفوز أمام دريمز الغاني

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك قادر على الفوز أمام دريمز الغاني، وسعدت بسفر حسين لبيب برفقة البعثة إلى غانا، واللاعبين يحتاجون للتركيز في تلك المواجهة، والأهم عدم استقبال أهداف، وبعدها الزمالك قادر على تحقيق المكسب".

وأضاف: "تشكيل الزمالك لا غبار عليه، وسيلعب زيزو في الناحية اليمنى ومن الوارد وجود شيكابالا لكن لو كنت مكان جوميز سأدفع به في الشوط الثاني، ولا بد من تواجد احمد حمدي ومحمد شحاتة مع دونجا، والمباراة تحتاج تركيز شديد، ولا اعتقد أنه سيدفع بـ موتيابا في اللقاء، وأي لاعب صغير في السن لا بد أن يشارك لو كان مستواه يؤهله لذلك".

وواصل: "الزمالك وضع شرط في عقد جوميز، في حال عدم تحقيق الكونفدرالية أو الصعود لدوري الأبطال يكون من حق النادي فسخ العقد دون شرط جزائي، والعقود دائما يمكن صياغة شروط تخدم النادي مثلما فعل أيمن الشريعي في عقد زياد كمال.. صفقة زياد غريبة في شروطها للغاية، خصوصا إنه انضم على سبيل الاعارة".

وتابع: "جوميز طلب تقرير عن ملعب دريمز الغاني، ولديه حالة قلق من الملعب والاجواء هناك، خصوصا في ظل ارتفاع درجة الحرارة هناك، وبالطبع سيكون من الصعب في مصر اللعب نهارا خلال فترة الصيف، لكن في الشتاء وارد نلعب عصرا".

وأتم: "الأهلي سيحسم موقعة مازيمبي بثلاثية نظيفة، والزمالك سيفوز بهدف نظيف".

