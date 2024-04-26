نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي، أن الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني، خصوصا بعدما أضاع اللاعبون عدة فرص محققة، مشيرا إلى أن مشاركة زيزو بشكل أساسي يمثل إضافة كبيرة لتشكيلة الأبيض، ولو كان موجودًا في الذهاب لتغيرت النتيجة لصالح القلعة البيضاء، لما يمتلكه من مميزات وقدرته على التحكم في إيقاع الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أتمنى أن يكون زيزو جاهزًا لأنه سيفرق كثيرا مع الزمالك، وبصفة عامة فأن الفريق الابيض يتفوق كثيرا على دريمز الغاني، والذي ظهر مهزوزًا في لقاء الذهاب، والزمالك يحتاج للضغط بقوة من أجل تحقيق المكسب".

وأضاف: "موتيابا لاعب الزمالك يمتلك امكانيات جيدة لكن نشعر أنه لازال لاعب ناشئ، ويفقد الكرة كثيرا، والجميع في العالم لا يهتم بالفائز ببطولات الناشئين، الأهم هو وجود لاعبين مميزين في الفريق الأول، مثلما يحدث في إسبانيا سواء في ريال مدريد أو برشلونة الذي قام مؤخرا بتصعيد عدة لاعبين".

وأكمل: "نحتاج في مصر إلى لعب مباريات نهارًا في الدوري، بعيدًا عن قرارات تخفيف الأحمال، والأهلي والزمالك دائما يلعبان مباريات في بطولات إفريقيا عصرًا".

وتابع: "كنا قديمًا نلعب مباريات نهارًا بشكل عادي جدا، ولا بد أن يعتاد الأندية المصرية خصوصا القطبين على اللعب عصرا".

وأتم: "اتوقع فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على مازيمبي، والزمالك يفوز بهدف نظيف".

