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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جلال، مدرب نادي الزمالك السابق أنه على الأهلي الحذر الدفاعي في بداية مباراة مازيمبي الكونغولي، المُقرر إقامتها في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب تكون مقلقة، فالأهلي سيكون في حالة هجومية في مباراة اليوم، لذا ستكون أمام مازيمبي المساحات".

وأضاف: "مصطفى شوبير أجاد في المباريات التي ظهر فيها مع الأهلي، وتمسك بالفرصة التي حصل عليها، والمدرب هو صاحب القرار في التشكيل الأساسي، بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى، وأحيي كولر على ثقته في سامي قمصان، المدرب المساعد".

وتابع: "التشكيل الأمثل للأهلي في المباراة يتكون من مصطفى شوبير هاني ربيعة عبد المنعم معلول وكوكا وأفشة والسولية وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي".

وأكمل: "بديل عمرو السولية في المباراة هو أكرم توفيق، ولكن توفيق يميل للنواحي الدفاعية، لذا أفضل الدفع به حسب مجريات المباراة".

وواصل: "على الأهلي الحذر في أول ربع ساعة خلال المباراة، لأن مازيمبي سيريد إحراز هدف مبكر من البداية، لذا على الأهلي الالتزام الدفاعي".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "علي معلول مفتاح كبير للأهلي في خط الهجوم، وعلى محمد عبد المنعم الحذر من الثقة المفرطة، لأنها تولد الأخطاء، خصوصًا أن مركز المدافع يعتمد على اللعب بأمان".