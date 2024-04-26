القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من مشجعي المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد مازيمبي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.