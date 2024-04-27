نتيجة مباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على نظيره نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن للمحترفين.

نتيجة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

وشهدت الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر الشوط الثاني هدف أول لصالح نادي الشباب بأقدام حبيب ديالو وبمساعدة من يانيك كاراسكو.

في حين عدل عبد الرازق حمد الله النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة وبتمريرة حاسمة من صالح العمري.

وأضاف كارلوس ابريليو هدف جديد لصالح نادي الشباب في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر اللقاء.

في حين أتم مصعب الجوير أهداف هذا المباراة بهدف جديد في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع وبمساعدة حبيب ديالو

ترتيب الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة الثامنة والثلاثين في المركز التاسع ويتجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة خمسون في المركز الخامس.