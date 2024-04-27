نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيديو هدف الأهلي الأول أمام مازيمبي برأسية عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، هدف التقدم لمصلحة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في الشوط الثاني من اللقاء المقام في إطار إياب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره مازيمبي على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، علمًا بأن لقاء الذهاب قد انتهى بينهما في الكونغو بالتعادل السلبي.

وتمكن محمد عبدالمنعم، من تسجيل الهدف الأول لمصلحة الأهلي من ضربة رأسية بالتخصص في الدقيقة “68”.

ودخل الأهلي، مباراة اليوم ضد الترجي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر

خط الهجوم: وسام أبو علي