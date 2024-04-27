نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها لـ رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز أمام منافسه وضيفه مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف دون رد.

وحجز المارد الأحمر تذكرة المباراة النهائية لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي البطولة، بعد الفوز على منافسه العنيد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

- كولر يتحدث عن ورقة رامي ربيعة

وتحدث كولر مازحا عن الورقة التي أرسلها إلى المدافع رامي ربيعة خلال تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورت:" كنت أرسل له تحياتي".

وتابع:" السبب هو بعض التوجيهات الخاصة بالضربات الثابته بسبب بعض التغيرات التي أجرها المنافس لوضع الرقابة الفردية لدى المدافعين".

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب أمام نظيره الترجي، مساء يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري على ملعب رادس، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

