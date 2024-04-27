موعد مباراة النجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النجم الساحلي لمواجهة هامة أمام نظيره الإفريقي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.



ويتواجد النجم الساحلي في المركز الرابع في جدول المجموعة أ برصيد 6 نقاط من 4 جولات حقق فيهم 3 تعادلات وهزم في مباراة وحيدة ولم يحقق أي فوز.



بينما تواجد الإفريقي ضمن في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات حقق فيهم الفوز في لقاء واحد وتعادل في لقائين وهزم في لقاء واحد.



موعد النجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء الغد بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والافريقي في الدوري



تنقل المباراة عبر قناة الوطنية التونسية 1: تردد القناة 10795، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: رأسي.



قناة الوطنية التونسية 2: تردد القناة 10777، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة أفقي.

