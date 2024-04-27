نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر لكرة الطائرة عقب الفوز على طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 -17

25 -21

25 -22

25 21

15 -11

من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك" الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غدًا الأحد.



ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديرًا فنيًا، محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيبًا، وأحمد شعلان مديرًا إداريًا،وحسن عبدالرازق إداريًا.