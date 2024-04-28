تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أستون فيلا، بهدفين لمثلهما، في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق أستون فيلا، الذي نجح في تسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ سجل اللاعب كالاجير مدافع فريق تشيلسي هدف لصالح أستون فيلا، بالخطأ في مرماه.

وسجل اللاعب نيكولاس جاكسون مهاجم فريق تشيلسي، هدف في شباك أستون في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ثم سدد نفس اللاعب كرة قوية، في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول، ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأضاف اللاعب روجرز نجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني في شباك تشيلسي، عند الدقيقة 42 من الشوط الأول، بأسيست من زميله ماتي كاش.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، بثنائية نظيفة لصالح البلوز.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب نوني مادويكي نجم فريق تشيلسي هدف تقليص الفارق، في شباك أستون فيلا تحديدا عند الدقيقة 62 بتسديدة رائعة.

مباراة تشيلسي وأستون فيلا

وتمكن كونور جالاجير نجم فريق تشيلسي، من إدراك هدف التعادل الثاني لصالح البلوز، في شباك أستون فيلا، في الدقيقة 81 من الشوط الثاني، بتمريرة من مادويكي.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما جاء تشيلسي في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.