نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد جدول مباريات يوم الأحد 28-4-2024 وجود العديد من المباريات المهمة في جميع البطولات وينتظرها جمهور الكرة المصرية بشكل خاص من الدوري المصري الممتاز، مع موسم 2023-2024، الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر.

تقام مباراتان من منافسات الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، بين فريقي المصري والداخلية والأخري المقاولون العرب ضد سموحة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الداخلية بالجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد الداخلية

تنطلق هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الأحد الموافق 24 ابريل الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة سموحة ضد المقاولون العرب

تنطلق صافرة مباراة سموحة ضد المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الأحد بالجولة العشرين من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الداخلية

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.