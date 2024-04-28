طارق السيد: الزمالك سيتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك إمكانيات ضخمة تؤهله لتخطى دريمز والتأهل للمباراة النهائي لبطولة الكونفدرالية.

طارق السيد: أثق في تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "التأمين الدفاعي من أهم النقاط التي يجب أن يتحدث فيها جوزيه جوميز مع اللاعبين قبل المباراة خوفا من الهجمات المرتدة".

وأضاف: "واثق في لاعبي الزمالك والجهاز الفني على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من كوماسي بالتأهل".

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء غدًا الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.