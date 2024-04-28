موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق إنتر ميلان، مواجهة قوية ضد تورينو، ظهر اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم والقناة الناقلة

تقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق تورينو ظهر اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة ظهر اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، بينما يحتل فريق تورينو المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق تورينو ظهر اليوم الأحد في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.