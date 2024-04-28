نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري مباريات يوم الأحد 2024/4/28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، بمباراتين تجمع بين المصري البورسعيدي والداخلية، وسموحة والمقاولون العرب.

و يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن زد، الوصيف، برصيد 32 نقطة.

وفي المركز الثالث، يأتي المصري، برصيد31 نقطة، ومن خلفه إنبي، في المركز الرابع، برصيد 29 نقطة.

وأما عن موقف القطبين، فيتواجد الأهلي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة، مع العلم بخوضه 11 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على الأهلي، بثنائية لهدف، مع الوضع في الاعتبار لعبه 13 مباراة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز: 35 نقطة.

2- زد: 32 نقطة

3- المصري: 31نقطة

4- إنبي: 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري: 29 نقطة

6- فيوتشر: 25 نقطة

7- سموحة: 25 نقطة

8- الجونة:25 نقطة

9- سيراميكا كيلوباترا: 22 نقطة

10- طلائع الجيش: 21 نقطة

11- الأهلي: 21 نقطة

12- الزمالك: 21 نقطة

13- الإسماعيلي: 19 نقطة

14- بلدية المحلة: 19 نقطة

15- البنك الأهلي: 18 نقطة

16- فاركو: 12 نقطة

17- المقاولون العرب: 12 نقطة

18- الداخلية: 11 نقاط.