نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية وبالتحديد عشاق نادي ريال مدريد عن توقيت لقاءاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات المرينجي المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024.
مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية
4/5 ريال مدريد ضد قادش 5:15 الجولة 35
14/5 ريال مدريد ضد غرناطة 7:30 الجولة 36
ريال مدريد ضد فياريال 6:00 الجولة 37
ريال مدريد ضد ريال بيتيس 6:00 الجولة 38.
ترتيب ريال مدريد في الدوري
ويحتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة بعد تحقيق 26 فوز و6 تعادلات وخسر مباراة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري
اسم القناة: ITV 4
القمر الاصطناعي: استرا astra 2E
التردد: 10758
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 22000
اسم القناة: IRIB Varzesh
التردد: 11555
الإستقطاب: عمودي
القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E
معدل الترميز: 30000
إسم القناة: Match Tv
التردد: 4026
القمر الإصطناعي: Yamal 401
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 14940