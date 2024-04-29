نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية وبالتحديد عشاق نادي ريال مدريد عن توقيت لقاءاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات المرينجي المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024. مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية 4/5 ريال مدريد ضد قادش 5:15 الجولة 35 14/5 ريال مدريد ضد غرناطة 7:30 الجولة 36 ريال مدريد ضد فياريال 6:00 الجولة 37 ريال مدريد ضد ريال بيتيس 6:00 الجولة 38. ترتيب ريال مدريد في الدوري

ويحتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة بعد تحقيق 26 فوز و6 تعادلات وخسر مباراة. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري اسم القناة: ITV 4 القمر الاصطناعي: استرا astra 2E التردد: 10758 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 22000 اسم القناة: IRIB Varzesh التردد: 11555 الإستقطاب: عمودي القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E معدل الترميز: 30000 إسم القناة: Match Tv التردد: 4026 القمر الإصطناعي: Yamal 401 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 14940