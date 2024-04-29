الرياضة

مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية وبالتحديد عشاق نادي ريال مدريد عن توقيت لقاءاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات المرينجي المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024.

مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية

4/5 ريال مدريد ضد قادش 5:15 الجولة 35

14/5 ريال مدريد ضد غرناطة 7:30 الجولة 36

ريال مدريد ضد فياريال 6:00 الجولة 37

ريال مدريد ضد ريال بيتيس 6:00 الجولة 38.

ترتيب ريال مدريد في الدوري


ويحتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة بعد تحقيق 26 فوز و6 تعادلات وخسر مباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري

اسم القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:  22000

اسم القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الإستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

إسم القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الإصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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