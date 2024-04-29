نهاية عصر.. تياجو سيلفا يُسدل الستار على مسيرته مع تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف لاعب تشيلسي البرازيلي، تياجو سيلفا، اعتزاله اللعب مع الفريق اللندني بنهاية الموسم.

أعلن تياجو سيلفا قراره بمغادرة تشيلسي في نهاية الموسم في مقطع الفيديو، حيث صرح: أود أن أودع الذين رحلوا ولم يعودوا، ولكنني أعتزم العودة في يوم من الأيام.

وأكد البرازيلي: تشيلسي لديها مكانة خاصة في قلبي وفي قلوب عائلتي.

سيلفا يختتم مسيرته مع تشيلسي

عند انتهاء الموسم الحالي، سيودّع تياجو سيلفا، البالغ من العمر 39 عامًا، تشيلسي.

سيلفا.. رحلة الفوز مع تشيلسي

بعد التحاقه إلى صفوف تشيلسي في عام 2020 دون رسوم، تحققت لتياجو سيلفا إنجازات كبيرة، حيث نال لقي دوري أبطال أوروبا في 2021.

بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

