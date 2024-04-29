عاجل.. توخيل يتحدى ريال مدريد بتصريحات نارية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد ريال مدريد غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توخيل يتحدى ريال مدريد بتصريحات نارية

في المؤتمر الصحفي التحضيري، استهل توخيل بالحديث عن الإصابات في فريقه، قائلًا: "لا أعرف الوضع الحالي بنسبة 100%، سيتم فحص كونراد لايمر، ودي ليخت، ودايو أوباميكانو".

وأضاف: "نحتاج إلى معرفة حالة موسيالا وليروي ساني، وسنرى كيف سيكون التدريب اليوم لاتخاذ القرار بشأن مشاركة اللاعبين المصابين".

وتحدث عن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائلًا: "ما قدمه أنشيلوتي هائل للغاية، ومع ذلك لا يزال مهذبًا، وهذا أمر استثنائي".

وأشاد بأسلوب أنشيلوتي في التعامل مع اللاعبين: "أنشيلوتي يمنح اللاعبين شعور الأب، وهذا أحد نقاط قوته. من المهم أن يقوم كل شخص بعمله ويلتزم به، ونحن بدورنا سنجد المزيج المناسب بين الانضباط والحرية، وعلينا استغلال الفرص، حيث نملك الخبرة أيضًا".

وأكد توخيل على أهمية مواجهة ريال مدريد، قائلًا: "عندما تواجه ريال مدريد، فإنك تواجه الأسطورة والقميص. الجميع يتطلع لخوض مباراة رائعة، وبالطبع نحتاج إلى الخطط والحظ وعلينا إيجاد التوازن والحلول".

كما تحدث عن جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، قائلًا: "بيلينجهام لاعب استثنائي وتطور بشكل كبير، وهذا يحدث فقط عندما تمتلك شخصية قوية. كل من يلعب في ريال مدريد يواجه ضغط القميص".

وعن أهمية المباراة، قال توخيل: "بالطبع هذه مباراة كبيرة للغاية، ونحن جميعًا نتطلع إليها، فهي تستحق أن تكون في نصف النهائي وتحمل الكثير من الإثارة".

وبالنسبة لتجاربه السابقة ضد ريال مدريد، ذكر: "لقد واجهت ريال مدريد مع تشيلسي، وباريس سان جيرمان، ودورتموند. الفارق الأكبر منذ آخر مواجهة مع البلوز هو رحيل بنزيما، حيث كان النقطة المحورية، وبعد ذلك عدل ريال مدريد من أسلوبه مع بيلينجهام".

وبالنسبة لتصريحاته السابقة بشأن سيرجي جنابري، قال توخيل: "قلت إن جنابري سيسجل غدًا ضد ريال مدريد، وأنا واثق من ذلك. لا أعرف لماذا، ولكنه سيحدث".

وعن الثنائي فينيسيوس ورودريجو في ريال مدريد، قال: "فينيسيوس دائمًا على الجناح الأيسر، يجيد المراوغة والتسديد، أما رودريجو فهو مهاجم يسجل الكثير من الأهداف الحاسمة، ويجيد اللعب كقلب هجوم أحيانًا".

واختتم توخيل بتطلعاته قائلًا: "نريد الوصول إلى ويمبلي والفوز هناك. نحن مستعدون وواثقون، لقد أخرجنا آرسنال، والآن الدور على ريال مدريد"