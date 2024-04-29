نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024، لقاء قوي في انتظار جماهير وعشاق الساحرة المستديرة بلهفة وشوق، ويبحثون عن كل المعلومات التي تتعلق بهذه المباراة من موعد وتوقيت وقنوات ناقلة، شهدت المباريات السابقة منافسات قوية بين الفريقين وكان فريق ريال مدريد من أهم الفرق التي أدى لاعبيها أفضل أداء لعدم ضياع أي فرصة للوصول إلى النهائي وهذا ما جعله يحقق الفوز في 6 مباريات وحصد 18 نقطة،

مما حقق بايرن ميونخ الفوز واحتل الترتيب الأول في مجموعة A وحقق الفوز في 5 مباريات من البطولة وتعادل مرة واحدة، وتمكن من حصد أعلى رصيد من النقاط بين مختلف الفرق برصيد 16 نقطة، اليوم نتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024



باقي خطوة واحدة للوصول إلى النهائي والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبعد 24 ساعة من الآن بتاريخ الثلاثاء 30 أبريل 2024 يلتقي ريال مدريد أمام فريق بايرن ميونخ في مباراة النصف النهائي من البطولة، والتي تقام بين الفريقين على أرضية ملعب أليانز أرينا، وتكون المواجهة قوية في ظل حضور جماهير الفريقين داخل الاستاد لدعم وتشجيع فريقهم في تلك المباراة، وسوف تنطلق صافرة حكم اللقاء المباراة في الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ



يوجد عدة قنوات رياضية على الساحة الفضائية أعلنت عن حقوق نقل البث الحي المباشر لمباراة كلا الفريقين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تأتي كما يلي:.

قناة بي ان سبورت 1 hd بصوت المعلق عصام الشوالي.

كما يتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 بصوت خليل البلوشي.

والقناة الثالث التي لديها حق البث المباشر هي شاشة BEIN 4k بصوت عصام الشوالي.