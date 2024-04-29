نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفقد جهود 3 لاعبين أمام إنبي بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأريعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

