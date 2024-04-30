نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مصابي بايرن ميونيخ قبل مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق بايرن ميونيخ الألماني استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني مساء غدا الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف تبدأ أحداث المباراة بين البايرن وريال مدريد مساء غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وأكد المدرب توماس توخيل في تصريحات صحفية له عن آخر تطورات مصابي نادي بايرن ميونيخ:" حتى الآن لا أعرف حالتهم بنسبة 100%، التدريبات النهائية على وشك البدء مع كونراد لايمر".

وتابع:" ماتياس دي ليخت ودايو أوباميكانو، تدريب كوني يبدو أفضل، علينا أيضًا أن ننظر إلى جمال موسيالا وليروي ساني لحسم موقفهما من المشاركة غدًا".

ومن المنتظر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

