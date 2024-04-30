نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد تويتر الآن..بث مباشر مباراة ريال مدريد x بايرن ميونخ دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا،.

ويتأهل الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ لملاقاة المتأهل من المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024، تقام مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن تذاع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد على قناة "بي إن سبورتس HD1"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

كذلك تُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" بتعليق العماني خليل البلوشي.تنطلق خلال ساعات قليلة واحدة من أقوى مباريات الموسم الكروي الحالي، وتجمع بين بايرن ميونخ الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

يحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا،.

ويتأهل الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ لملاقاة المتأهل من المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

تقام مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن تذاع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد على قناة "بي إن سبورتس HD1"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

كذلك تُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" بتعليق العماني خليل البلوشي.