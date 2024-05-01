نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من فينيسيوس بعد تعادل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بفضل ثنائيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، على تعادل فريقه المثير أمام بايرن ميونخ بـ2-2، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس جونيور، ثنائية ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في ليلة الذهاب، خلال الدقيقتين “24 و83” من عمر المباراة، التي استضافها ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق الألماني.

فينيسيوس: تنتظرنا ليلة سحرية في البرنابيو

قال فينيسيوس جونيور عقب نهاية المباراة: “أنا سعيد جدًا لأن مباراة الإياب ستقام في سانتياجو برنابيو، وعلينا التركيز للوصول إلى لندن”.

وتابع فينيسيوس قائلًا: "تحقيق اللقب الـ15 ممكن دائمًا، مع ريال مدريد كل شيء ممكن".

وأضاف: “علينا أن نرتاح، لأننا سنبذل قصارى جهدنا للتأهل في البرنابيو، ستكون ليلة سحرية على أرضنا. في هذه المسابقة من المهم عدم الخسارة ولهذا نحن هنا”.

وعن تمريرة توني كروس في هدفه الأول، قال: “نحن نتدرب كثيرًا معًا، أعرف توني جيدًا وهو يعرفني جيدًا. أنا سعيد بتسجيل الهدفين، كروس يجعل الأمور سهلة دائمًا، لقد منحني الهدف، لكنني سعيد بالفريق. علينا أن نتحسن، لكن إذا واصلنا على هذا النحو فسوف نتأهل".

وواصل: “أردنا الفوز، لكن هذه المسابقة هكذا. لا يمكنك التخلي عن الكرات لأن كلا الفريقين يتمتعان بجودة عالية ويمكنهما تسجيل الفرص المتاحة لهما. ريال مدريد هكذا".