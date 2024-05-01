نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة البرنابيو الحاسمة.. متى صدام ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل والموافق 8 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

وانتهت أحداث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا