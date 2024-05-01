نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات المُمكنة، حيث وقع اختياره على أحد نجوم باريس سان جيرمان.



وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن يوفنتوس يستعد لتحديات الفترة المُقبلة محليًا وأوروبيًا من أجل تعويض خيبات الموسم الحالي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس يدرس خيار التعاقد مع الأوروجوياني مانويل أوجارت نجم باريس سان جيرمان الذي لم يحظى بفرصة إثبات نفسه مع النادي الباريسي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أوجارت سيكون مُنفتحًا لفكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان وذلك لأنه لا يُشارك بصفة مُستمرة وأساسية تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني للنادي الباريسي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان لن يكون مُستعدًا للتساهل في السعر المطلوب لبيع أوجارت خاصةً أنه انتقل لصفوفه في الصيف الماضي بمُقابلٍ مالي وصل إلى 60 مليون يورو.



وأردفت الصحيفة الإسبانية أن أوجارت يبلغ من العُمر 23 عاما ويجيد اللعب في مركز لاعب خط الوسط الدفاعي وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2028.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أوجارت قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنذ ذلك الحين خاض 35 مُباراة فقط.