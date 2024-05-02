الزمالك يحاول تسوية قضية باتشيكو.. ومفاوضات مع لاعب طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك بدأت التجهيز لرحلة المغرب من أجل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

الزمالك يسعى لتسوية قضية باتشيكو

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “ياسر حمد مدافع الزمالك أصبحت فرصته صعبة في الموسم المقبل، وحال عدم حل مشكلة القيد، فقد يستمر مع الفريق الموسم المقبل”.

وأأضاف: "الزمالك يسعى للتعاقد مع عبدالرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش، في ظل اقتراب رحيل محمد أشرف روقا".

وتابع: "الزمالك قدم عرضا للمدرب البرتغالي باتشيكو من أجل حل الخلاف وإنهاء القضية، في ظل مطالب البرتغالي بالحصول على 1.2 مليون دولار، بينما عرض الزمالك 600 الف دولار".

وأتم: "محامي الزمالك أكد أن فرصة باتشيكو كبيرة في الفوز بالقضية، لكن هناك محاولات لاقناع المدرب بالحضور للقاهرة والحصول على 600 الف دولار على قسطين، كل قسط 300 الف دولار".