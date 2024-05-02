نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستمر؟.. تحرك مفاجئ لحسم مستقبل سامسون مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحسم إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من الرحيل عن صفوف الفريق أو البقاء، خاصة في ظل أزمة القيد الأخيرة التي ضربت نادي الزمالك.

وجاءت تلك الأزمة بسبب غرامة المهاجم المغربي خالد بو طيب والتي تقترب من 2 مليون و400 الف دولار، والتي صدى على أثرها قرار وقف القيد لثلاثة فترات قادمة.

موقف سامسون من الرحيل عن الزمالك

وأكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي عبر شاشة أون تايم سبورت مع أبراهيم عبد الجواد: "سامسون مصيره في يد جوميز فقط عكس جميع اللاعبين وذلك بسبب بند في عقده يتضمن اختاره بالرحيل في شهر يونيه وأن لم يحدث يجدد عقده تلقائيا".

وتابع: "في حالة أن الزمالك ينافس علي لقب الدوري هل يستطيع الاستغناء عنه والاكتفاء بناصر منسي وسيف الدين الجزيري فقط وذلك يزيد من فرص بقاء البنيني".

وواصل: "عقد سامسون لا يحمل اي عبئ نادي لأن قيمة عقده 690 الف دولار عكس نداي الذي يبلغ عقده مليون و100 ألف دولار وتأكد رحيله في الصيف القادم".