نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز وتطورات تجديد عقد نجم ريال مدريد ونجم الهلال يقتحم حسابات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 2-5-2024 في السطور التالية:

الزمالك يفاوض ساحر دريمز

يبحث مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية عن بعض المواهب التي لفتت الأنظار بشدة، لتدعيم بعض المراكز داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة في خط الوسط والهجوم.

ولفت عبد العزيز عيسى، نجم فريق دريمز الغاني أنظار مسؤولو الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد خوض مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت تألق اللاعب.

وأكد عبد الرحيم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر: "كنت أقول دائمًا أن اللعب مع الفرق المصرية ستكون مختلفة جدا والزمالك فرق كبير وله تاريخ عريق ولعبنا بكل إمكانيتنا".

وتابع: "المباراة في غانا كانت مختلفة وتلقينا هدفين في بداية المباراة اربكنا والزمالك لعب بشكل قوي وفاز بالمباراة، ولسنا محبطين ويمكننا العودة من جديد وكنت راضيا عن أداء فريقي".

وواصل: "شخص تحدث مع مجلس الإدارة عن توقيع عبد العزيز عيسى مع الزمالك، وأكيد لدينا سعادة في إرسال أي لاعب إلى الكرة المصرية".

تطورات تجديد عقد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، استقر بشكل نهائي على تجديد عقد الدولي الألماني توني كروس، نجم الفريق الملكي.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فأن بيريز بجانب أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اتفقا على تجديد عقد كروس مع المرينجي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع، بأن أنشيلوتي يري بأن كروس يعد من أعمدة ريال مدريد الرئيسية، والتي من الصعب الاستغناء عنها خلال الوقت الحالي.

يذكر أن ريال مدريد تعادل مع بايرن ميون الألماني، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آليانز آرينا" معقل العملاق البافاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

نجم الهلال يقتحم حسابات الأهلي

تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، على رصد بعض اللاعبين لمراقبتهم ووضعهم تحت الملاحظة، لعرضهم على المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب كولر من إدارة الأهلي تدعيم العديد من المراكز داخل تشكيل القلعة الحمراء، أبرزها خد الدفاع والهجوم والظهير الأيسر.

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "إدارة الأهلي مهتمه بتدعيم الجبهة اليسرى في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل وجود مفاوضات تجديد عقد علي معلول".

وتابع: "إدارة الاسكاوتينج داخل النادي الأهلي رشحت التعاقد مع خالد دياو الظهير الأيسر لنادي الهلال السوداني ومنتخب موريتانيا، لتدعيم الجبهة اليسرى".

وواصل: "لا أعلم أين دور دور كريم الدبيس مع الأهلي، خاصة وأن اللاعب ظهر بمستوى فني رائع خلال المشاركة في بعض المباريات هذا الموسم، وشكري صادف سوء حظ كبير بعد إصابته بالرباط الصليبي بعد الاتفاق حول عودته للأهلي".