نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وباير ليفركوزن اليوم في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعو الدوري الأوروبي لمواجهة مهمة تجمع بين روما وباير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي.



وكان بايرين ليفركوزن قد تأهل بعد الفوز ذهابا على حساب وست هام بثنائية، والتعادل في الإياب بهدف لمثله.



بينما تأهل روما بعد الفوز على مواطنه ميلان بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.



موعد مباراة روما وبايرن ليفركوزن في الدوري الأوروبي



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة روما وبايرين ليفركوزن في الدوري الأوروبي



تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى المعلق

خالد الحدي على أحداث المباراة.

