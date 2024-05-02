نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 2- 5- 2024 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسدل الستار على الجولة عشرون من عمر الدوري المصري الممتاز وذلك بمواجهتين مثيرتين تجمع بين الزمالك والبنك الأهلي، مودرن فيوتشر وطلائع الجيش.



وشهدت الجولة منذ البداية نتائج مثيرة إضافة لعودة القطبين بعد الغياب الجولة الماضية للمنافسات الأفريقية.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي



وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والبنك الاهلي في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.



ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.



موعد مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش



وفي التوقيت ذاته تنطلق صافرة بداية مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش على استاد السلام والذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الفريقين.



القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري



تنقل مبارايات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

