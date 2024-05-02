نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد يحسم مصيره من مغادرة مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن حسم المهاجم ماركوس راشفورد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مصيره مع الشياطين الحمر.

ويرغب مسؤولي نادي مانشستر يونايتد في التخلص من ماركوس راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة عن طريق بيعه بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وأكدت المصادر أن راشفورد لا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي القادم حيث أنه يرى بأنه لم يحقق أهدافه مع الشياطين الحمر.

وأوضحت أن راشفورد يستهدف البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى عام 2028 ونهاية عقده.

وخاض ماركوس راشفورد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الموسم 31 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 7 أهداف، وصنع هدفين.