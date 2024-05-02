الرياضة

بهدف زيزو..الزمالك يغلق حسابات البنك الأهلي ويقتنص النقاط الثلاث

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والبنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة عشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يغلق حسابات البنك الأهلي ويقتنص النقاط الثلاث 

واستطاع أحمد زيزو تسجيل الهدف الوحيد للزمالك في الأوقات الأخيرة من المباراة ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط شهد حالة طرد للاعب أسامة فيصل من صفوف البنك ليخوض الضيوف المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه احتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما البنك الاهلي احتل المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

تشكيل الزمالك في المواجهة

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد حمدي.
خط الهجوم: ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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