نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يهزم توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سجل تريفوه تشالوباه أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها كونور كالاجر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها تشالوباه برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نيكولاس جاكسون الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 72، بعد ركلة حرة، نفذها كول بالمر بتسديدة، ارتطمت بالعارضة ليتابعها جاكسون برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 11 مواجهة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.