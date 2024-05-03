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أحمد جودة - القاهرة -

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفوز الوهمي على دريمز الغاني جعل البعض يعتقد أن الزمالك حقق انتصارًا تاريخيًا صعبًا، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز مدرب مُحير ويتفنن في المباريات ويدفع كل مباراة بتشكيل مختلف.

بشير التابعي: من المستحيل انتقال إكرامي للزمالك.. وكولر لن يغامر في تشكيل الأهلي أمام الترجي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مكسب الزمالك على دريمز وهمي لأنه فريق متواضع جدًا، والدفع بتشكيل مختلف كل مباراة أمر غريب جدًا، وكذلك قيامه باستبعاد بعض اللاعبين".

وأضاف: "جوميز مجبر على الاعتماد على اللاعبين الحاليين لان اختياراته قليلة، لكنه يقوم بعمل "تخمة" في وسط الملعب ويحاول إظهار "ثقل" للفريق في وسط الملعب، لكن من الصعب وجود كل اللاعبين اصحاب الميول الهجومية في مباريات صعبة وقوية، والقدر كان رحيما بجمهور الزمالك في لقاء البنك الأهلي".

وواصل: "يجب تقييم سامسون بعد نهاية الموسم بشكل كامل، واعتقد لو القيد ظل مغلقا فأنه سيبقى في الفريق الموسم المقبل، لكن يمكن استبداله وجلب لاعب آخر بمبلغ مالي أقل ويكون أكثر إفادة ويشارك مع الزمالك بصفة مستمرة".

وزاد: "أوباما متواجد في الزمالك منذ سنوات طويلة، وهناك خطأ كبير من عدم التفاوض مع بعض اللاعبين، بحجة ارتباط النادي بخوض بطولة الكونفدرالية، ومحمود علاء من أفضل المدافعين في مصر، ولن يتم التعاقد مع الأفضل منه".

وأكد: "من المستحيل وجود شريف إكرامي في نادي الزمالك، خصوصا أن والده مرتبط بالنادي الأهلي وهو من عائلة أهلاوية".

وأوضح: "كل لاعبي الأهلي متقاربين في المستوى، ولجوء كولر للتدوير أمر طبيعي خصوصا في المباريات المحلية، والفريق الأحمر تجاوز فترة إصابات عدد من اللاعبين، ولن يفرق مشاركة أي لاعب مكان زميله، جميع اللاعبين مستواهم جيد، والأفضل لوسط الملعب إمام عاشور مع أكرم توفيق، وكولر شخصية قوية ويتحكم في كل شئ، وإمام عاشور يقدم مستوى طيب للغاية وسجل هدفا رائعا في الاسماعيلي".

وأتم: "كولر لن يغامر في تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، وعلى حساب حالة الأهلي وقتها، ومجريات اللقاء داخل المستطيل الأخضر سوف يقوم بتعديل خطة لعبه، والأهلي لن يُفرط في اللقب بسهولة".

