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أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الإصابة قبل وقت قليل جدًا من ملاقاة نادي التعاون في مشوار بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.

الإصابة تحرم الهلال من نجم الفريق ضد التعاون

ويضرب نادي الهلال موعدًا هامًا مع نادي التعاون مساء اليوم على ملعب الملك عبد الله ببريدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة دوري روشن للمحترفين.

وبحسب المعلومات الواردة فإن قائمة الهلال شهدت غياب المحترف رينان لودي عن صفوف الزعيم ضد نادي التعاون في مباراتهما مساء اليوم الجمعة.

ويغيب لودي بسبب إصابته مع الهلال في أصبع القدم والتي تعيق مشاركته ضد نادي التعاون في منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول برصيد 80 نقطة، ويأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

