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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعي للتعاقد مع ويلفريد نديدي نجم ليستر سيتي والذي ينتهيعقده ينتهي في يونيو.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يعجب تشافي وانيستا مدرب برشلونة كثيرا ويريد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف صفوف الفريق الكتالوني في الموسم القادم.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر.