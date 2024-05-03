نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم..سبورت: يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع ميسون جرينوود والصن: مانشستر سيتي مهتم بضم نجم بوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 3-5-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

مانشستر يونايتد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع لاعب خط وسط كريستال بالاس وفرنسا تحت 21 عامًا مايكل أوليز، 22 عامًا. (ESPN)

سيكون الشياطين الحمر على استعداد للاستماع إلى عروض تزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، 26 عامًا، هذا الصيف. (الصن)

يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع ميسون جرينوود

يقود يوفنتوس السباق للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ميسون جرينوود، 22 عامًا، المعار حاليًا لنادي خيتافي الإسباني. (سبورت)

أخبر تشافي مدرب برشلونة النادي أنه يريد لاعب خط وسط مانشستر سيتي والبرتغال برناردو سيلفا، 29 عامًا، لكن بايرن ميونيخ مهتم أيضًا. (سبورت)

يفكر تشيلسي في التعاقد مع اللاعب البولندي الدولي وحارس مرمى أرسنال السابق فويتشيك تشيسني، 34 عامًا، الذي يلعب الآن مع يوفنتوس. (توتو اليوفي)

انضم تشيلسي إلى نيوكاسل في السؤال عن وضع لاعب منتخب إنجلترا السابق للشباب توسين أدارابيويو، 26 عامًا، والذي سيغادر فولهام كوكيل مجاني هذا الصيف. (فابريزيو رومانو)

مانشستر سيتي مهتم بضم نجم بوروسيا دورتموند

كان مانشستر سيتي أحد الفرق التي بحثت عن ظهير تشيلسي الهولندي إيان ماتسن، 22 عامًا، المعار إلى بوروسيا دورتموند، يوم الأربعاء. (الصن)

المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس (27 عاما) مستعد للقتال من أجل مكانه في أرسنال وسط تقارير عن خروج محتمل في الصيف. (الصن)

لا يزال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون ضمن القائمة المختصرة لتدريب بايرن ميونيخ بعد رفض رالف رانجنيك للنادي الألماني. (بيلد)

ليستر سيتي مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي في كوفنتري سيتي كالوم أوهير، 26 عامًا. (Football Insider)

سيلتيك من بين الفرق التي تراقب حارس مرمى أستون فيلا وفنلندا فيلجامي سينيسالو، 22 عامًا، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إكستر سيتي. (الصن)

ويراقب كل من برايتون وفولهام ووست هام وبنفيكا فريق فيتوريا دي جيمارايش والجناح البرتغالي جوتا سيلفا، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني. (رودي جاليتي)

يعد مدافع أستون فيلا والبرازيل دييجو كارلوس، 31 عامًا، أحد أفضل أهداف انتقالات ميلان. (Football Insider)

يريد فيلا التعاقد مع مهاجم ليستر ونيجيريا كيليشي إيهيناتشو، 27 عامًا، كبديل للمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، 28 عامًا. (Football Insider)

افتتح إنتر ميامي مفاوضات مع بنفيكا البالغ من العمر 36 عامًا والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. (ESPN Argentina)