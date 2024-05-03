نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أبها والاتحاد اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وأبها يوم الجمعة 3 مايو 2024 على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية معقل أبها وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

خسر الاتحاد من الشباب في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف كما خسر أبها من الأخدود برباعية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل أبها المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

موقف الاتحاد وأبها في جدول الدوري السعودي

احتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين.

في حين احتل أبها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 17 مباراة.