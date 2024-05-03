نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة الاتفاق والفيحاء وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

تعادل الاتفاق مع الرائد بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من الدوري السعودي بينما فاز الفيحاء على الطائي بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة الاتفاق والفيحاء في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتفاق والفيحاء يوم الجمعة 3 مايو 2024 على إستاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق معقل الاتفاق وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

موقف الاتفاق والفيحاء في جدول الدوري السعودي

احتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

في حين احتل الفيحاء المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 13 مباراة.