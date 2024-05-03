نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون والهلال اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن موعد مباراة الهلال والتعاون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

فاز الهلال على الفتح في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف كما فاز التعاون على ضمك بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 80 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

موقف الهلال والتعاون في جدول الدوري السعودي

احتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 7 مباريات.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة 3 مايو 2024 على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية معقل التعاون وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.