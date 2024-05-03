نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 سنة

اليابان ضد أوزبكستان، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports AFC.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

لوتون تاون ضد إيفرتون، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي ضد أتلتيك بلباو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تورينو ضد بولونيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

هوفنهايم ضد لايبزيج، في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

تولوز ضد مونبلييه، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 2HD.

لانس ضد لوريان، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر bein Sports 5.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر أون تايم سبورتس 1.

زد أف سي ضد المقاولون العرب، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي

التعاون ضد الهلال، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة السعودية الرياضية 1.