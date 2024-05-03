نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتراجع؟.. توخيل يفجر مفاجأة حول مستقبله مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، لإمكانية استمراره مع الفريق الألماني بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم اتفاق النادي مع أي مدرب جديد حتى الآن.

كان نادي بايرن ميونخ قد أعلن في وقتٍ سابق، عن اتفاقه مع توخيل على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما في نهاية الموسم الجاري.

ويمر فريق بايرن ميونخ، بفترة نتائج متذبذبة مع توخيل فقد خسر لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا لمصلحة باير ليفركوزن.

توخيل يلمح لإمكانية البقاء مع بايرن ميونخ

سئل توخيل، عن إمكانية استمراره مع بايرن ميونخ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شتوتجارت غدًا، حيث أجاب: “لدينا عقد قائم واتفقنا على إنهائه في وقت مبكر، كل شيء ممكن دائمًا، ولكن الجواب هو نفسه الاتفاق موجود”.

وحول ما إذا يعاني لاعبو بايرن ميونخ من حالة تشتت بسبب الملف التدريبي، قال: “أعتقد أن اللاعبين لا يريدون معرفة ذلك في الأيام الخمسة المقبلة".

وواصل: "وحتى ذلك الحين (يقصد قبل مواجهة ريال مدريد)، اهتمام اللاعبين منصب على المباراة غدًا ويوم الأربعاء. وهذا له السبب الأولوية القصوى”.

وكان بايرن ميونخ قد تعادل مع ريال مدريد 2-2، على ملعب “أليانز أرينا”، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع ريال مدريد في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الإسباني.