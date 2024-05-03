نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يتفقد فعاليات معسكر «يلا كامب» الشبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد مساء اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المعسكر الشبابي يلا كامب، بمدينتي دهب وسانت كاترين، حيث تفقد الأنشطة المشاركة في مسابقات مثل كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والتنس ومسابقات الرياضات المائية ومراكز تدريب اللياقة البدنية.

وزير الرياضة يزور معسكر يلا كامب

كرم وزير الشباب والرياضة، مجموعة من الحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة الرياضية، من خلال منحهم ميداليات شهادات تقدير لتفوقهم في أنشطة التي تم تنظيمها في مخيم "يلا كامب".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم المتواصل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، النهوض بالقطاع الرياضى، خاصة في مدن سيناء، والاستماع إلى المشايخ، لنهوض بالقطاع الرياضى في شمال وجنوب سيناء.

وتابع: “تنفيذ مثل هذه المعسكرات من شأنه تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، علاوة على تعريفهم بأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها البلاد، كما تعد تنشيطًا للسياحة الداخلية، فضلًا عن التشجيع على ممارسة الرياضية في هذه الأماكن التي تتسم بطبيعة مختلفة”.

وتهدف هذه المعسكرات الرياضية، إلى تعزيز النشاط البدني وتطوير المهارات الرياضية للشباب، في جو من المرح والتفاعل الاجتماعي.

وشارك في يلا كامب كلا من: الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية واتحاد المصري للملاحة الرياضية تحت مظلة الإدارة العامة للاتحادات النوعية وبتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الادارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويتميز مخيم "يلا كامب" بتواجده على ساحل إحدى أجمل مدن البحر الأحمر، مدينة دهب، وسيكون عدد المشاركين محدودًا لا يتجاوز 50 شخصًا لضمان الراحة والخصوصية.. والمخيم مليء بالمغامرات والاستكشاف والألعاب والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى فرصة قضاء يوم في الثرى بولز وجولة حرة في المدينة، ستقام أيضًا رحلة مشي في أجمل الوديان الملونة باستخدام سيارات الدفع الرباعي، وسيتم تنظيم مسابقة في الرياضات المائية مع توفر جوائز.