نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريرا يكشف عن سبب استبعاد محمود عاشور من مباريات الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة لجنة الحكام المصرية، عن سبب اختفاء الحكم الدولي محمود عاشور من قيادة المبارايات.

وجاءت تصريحات البرتغالي عبر برنامج الكلاسيكو والذي تقدمه الإعلامية سهام صالح عبر قناة DMC.

وقال بيريرا: "هل السؤال استبعاد عاشور من قيادة المباريات حكما للساحة، لقد تجاوز السن المحدد بثلاث سنوات".

وتابع: "والسبب الثاني هو عدم نجاحه في اختبار القيادة البدنية".

الحد العمري عامل مهم

وأضاف: "هناك حد أدنى للتواجد في الملعب ليس مني ولا من مصر، بل متطلبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم وأنا أنفذها".

واختتم: "هذا لا ينطبق على عاشور فقط بل ينطبق على أكثر من 200 حكم في مصر".