نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مكافحة المنشطات يعلق علي أزمة رمضان صبحي: توضيحات ومواقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في حواره لبرنامج "الهداف"، على الأزمة المثارة مؤخرًا بشأن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

واكد خميس أن موقف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بشأن وصول خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص رمضان صبحي، لم يكن صحيحًا.

ورفض التحدث في تفاصيل القضية، مشيرًا إلى عدم إمكانية التعليق على أي لاعب بحكم منصبه كرئيس لمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأكد أنه من حق اللاعب الاستمرار في المشاركة مع فريقه في المباريات حتى يتم الفصل في قرار إيقافه بسبب المنشطات.

وأشار إلى أن المعمل يحتفظ بالعينة الثانية لحال ظهور أي مشكلة في العينة الأولى، ويتم فتح العينة الثانية لتحليل المنشطات بطلب من اللاعب صاحب المشكلة.